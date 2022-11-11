Son hali sevenlerini şoke etti! "Bir deri bir kemik..." Arda Kural bambaşka biri olarak geri dönmüştü!

Geçtiğimiz aylarda Büyükçekmece'de bulunan bir mekânın sahibini darp eden daha sonra ise ailesiyle tartışan Arda Kural'a ailesi uzaklaştırma cezası aldırmıştı. Yaşanan bu olayları unutarak önüne bakan Arda Kural, son halini sosyal medya sayfasından paylaştı. Zayıflığıyla ve kısacık ekstiği saçlarıyla oldukça dikkat çeken oyuncuyu görenler şoke oldu.Yeni projesi için imaj tazelediği belirtilen Kural'ın aşıurı zayıflığı 'acaba hasta mı?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Arda Kural'ın son hali...
Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını kamera emojisiyle paylaştı. Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü.
Psikolojik sorunlarının ardından tedavi gören ve setlere dönmeye hazırlanan Arda Kural, yeniden ekranlarda yerini alacak.