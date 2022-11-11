Son hali sevenlerini şoke etti! "Bir deri bir kemik..." Arda Kural bambaşka biri olarak geri dönmüştü!

İşte Arda Kural'dan en merak edilen sorulara cevaplar;

Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?

Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.

Katı derken?

Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım.

Neden bu kadar düşündün?

Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım.

Nerede yaşıyorsun şu an?

Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle...