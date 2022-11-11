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    • Magazin
    • 11.11.2022 11:41
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    • 11.11.2022 11:41
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    Son hali sevenlerini şoke etti! "Bir deri bir kemik..." Arda Kural bambaşka biri olarak geri dönmüştü!

    Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

    takvim.com.tr
    Arda Kural bambaşka biri olarak geri dönmüştü!

    Geçtiğimiz aylarda Büyükçekmece'de bulunan bir mekânın sahibini darp eden daha sonra ise ailesiyle tartışan Arda Kural'a ailesi uzaklaştırma cezası aldırmıştı. Yaşanan bu olayları unutarak önüne bakan Arda Kural, son halini sosyal medya sayfasından paylaştı. Zayıflığıyla ve kısacık ekstiği saçlarıyla oldukça dikkat çeken oyuncuyu görenler şoke oldu.Yeni projesi için imaj tazelediği belirtilen Kural'ın aşıurı zayıflığı 'acaba hasta mı?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Arda Kural'ın son hali...

    Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

    42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını kamera emojisiyle paylaştı. Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü.

    Psikolojik sorunlarının ardından tedavi gören ve setlere dönmeye hazırlanan Arda Kural, yeniden ekranlarda yerini alacak.

        Uzun saçlarını kesen ünlü oyuncunun zayıflaması da oldukça dikkat çekti. Yeni bir yapımda rol almak için hazırlanan Arda Kural, imaj değişikliğiyle gündemde de yankı uyandırdı.

        Görenler yeni imajının çok yakıştığını dile getirirken, zayıfladığına da dikkat çektiler. Gelen yorumlar arasında; "Bir deri bir kemik kalmışsın, çok zayıflamışsın" gibi yorumlar da yer alıyordu.

        İşte Arda Kural'dan en merak edilen sorulara cevaplar;

        Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?

        Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.

        Katı derken?

        Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım.

        Neden bu kadar düşündün?

        Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım.

        Nerede yaşıyorsun şu an?

        Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle...

            Peki ya baban?

            Babam vefat etti.

            "Ben varoşta büyümüş bir çocuğum ve o kitlenin yıldızıyım." demiştin. Nasıl bir çocukluk geçirdin?

            Onu yanlış söylemişim. Güngören ve Esenler arasında Serinyayla diye kalan bir yerde büyüdüm. Varoş değil de alt kültürde büyümüş bir çocuğum demek istedim. Serinyayla'da 10 yaşına kadar yaşadım. Sonra Zeytinburnu'na taşındık. Bir süre de Yalova'da yaşadıktan sonra tekrar İstanbul'a geri döndüm. Güzel bir çocukluk yaşadım. Evlat sevgisi gördüm. Ailemden beklediğim karşılığı buldum da diyebilirim.

            Seni nasıl keşfettiler?

            98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken İnter Star'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü, "KRAL TV'de VJ'lik yapar mısın?" dedi. Ben de kabul ettim.

            Sonrasında...

            İnsanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi pek çoğunda rol aldım.

            Peki oyunculuk nasıl başladı?

            Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı.

            İyi paralar kazanabildin mi?

            O dönemler sektörde iyi paralar vardı ama ben çok kazandığımı söyleyemem. Formalite icabı paralar kazandığım zamanlar bile oldu.

            Ünlü olmanın bedeli ağır oldu mu sizin için?

            Dizideki canlandırdığım karakterlerle, gerçek hayatım arasında ayrım koyamaz oldum. Çok fazla şeyi bir arada düşündüm. Bu sektörün beni değiştireceğini düşündüm. Gelen şöhretle hayat da değişime almıştı beni. Ben de değişmek istemiyordum. 'Olduğum gibi kalacağım' demiştim. Değişmek bana göre değildi. Çok kafa yordum.

            Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?

            'Emret Komutanım' dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım.

                Kim onlar?

                Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan...

                Neden?

                Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.

                Yanında duran biri yok muydu?

                Sermiyan Midyat'a çok teşekkür ederim o benim hep yanımda oldu.

                Geçmişe dönme şansınız olsaydı neyi değiştirmek isterdin? Pişmanlıkların var mı?

                Pişmanlık yaşadığım dönemler oldu. Bir sürü düşünceyi çözümlemeye çalıştım. Bugün baktığımda anlamsızmış. Kendime çok kızdım.

                Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 20 gün kaldın. Nasıl bir süreçti?

                Buradan yine tekrar edeyim; Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum.

                Bu süreçte oyuncu dostlarından görüştüğün biri oldu mu?

                O zamanlar kendimi yalnızlığa çektim. Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir.

                23 yaşında evlenip boşandın, yeniden evlenmek ister misin?

                Evlenmeyi bir daha düşünmüyorum. Annem de o dönemlerde çok karşı çıkmıştı ama evlilik hayatını yaşamayı istemiştim.

                Yıldız Asyalı hiç aradı mı?

                O da aradı beni zor zamanlarımda. Onun da bir hayatı var artık. Yıldız'ı hala severim, iyi bir insandır.

                    Aşka inanıyor musun?

                    İnanıyorum. Aşkın ne olduğunu bulmuş bir insanım.

                    Hayatının film olmasını ister misin?

                    Hoşuma gider.

                    En sinirlediğin şey ne?

                    İnsanların iyi yönlerini görmezden gelip sadece olumsuzluklarına odaklananlara sinirlenirim. Bir konuda ısrar edilmesinden de hoşlanmam.
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                    Haberler Magazin Son hali sevenlerini şoke etti! "Bir deri bir kemik..." Arda Kural bambaşka biri olarak geri dönmüştü!
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