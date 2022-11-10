Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı. Neden yok? sorusu sıkça araştırılırken yeni sunucusu hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Nur Tuğba Namlı neden AYRILDI? Neler Oluyor Hayatta'nın yeni sunucusu Hilal Özdemir Babacan kimdir, kaç yaşında, nereli?
NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK, AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Nur Tuğba Namlı ile Hakan Ural'ın keyifli sunumuyla ekranlara gelen Nelere Oluyor Hayatta programında flaş değişiklik! Nur Tuğba Namlı doğum iznine ağrıldı. Bu sebeple yerine Hakan Ural'a Hilal Özdemir Babacan eşlik edecek.
HİLAL ÖZDEMİR BABACAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Baba tarafından aslen Kocaeli Herekeli olan Hilal Özdemir Babacan 23 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Eyüboğlu Koleji'nde tamamladı. Lisansını İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden aldı. Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde medya üzerine eğitim gören Hilal Özdemir, Show Tv, Kanal D, NTV Spor, NTV, SKYTURK360'ta Haber spikeri olarak görev aldı.
Hilal Özdemir Haziran 2018'de Medipol Başakşehir takımının milli kalecisi Volkan Babacan ile dünya girdi. Çiftin nikahını dönemin İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı, şahitliklerini ise İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, dönemin Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Abdulhalik Çimen, Serhat Albayrak ve Gizem Sınay yaptı.
Volkan Babacan ile evli olan Hilal Özdemir Babacan'ın, Ayşe ve Yade adında ikiz kızları var.