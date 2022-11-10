Arda Kural bambaşka biri olarak geri dönmüştü! Son hali sevenlerini şoke etti! "Bir deri bir kemik..."

Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.
Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını kamera emojisiyle paylaştı. Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü.
Psikolojik sorunlarının ardından tedavi gören ve setlere dönmeye hazırlanan Arda Kural, yeniden ekranlarda yerini alacak.