Her hafta sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran dizi, 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 8. bölümde neler yaşanacak? Yalı çapkını yeni fragman izle!
Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağına dair sinyaller veren fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar merak uyandırdı.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.