Camdaki Kız Sedat bakın gerçekte ne iş yapıyormuş! Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği sevenlerini şoke etti...

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Can karakteriyle alkış toplayan Feyyaz Şerifoğlu adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?
Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile adım attığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam etti. Şarkıcı, Ajda Pekkan'ın çeşitli organizasyonlarda yer alan sahnelerinde uzun zamandır vokalisti olarak görev aldı.Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı.
FEYYAZ KİMİN VOKALİ?
Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu.