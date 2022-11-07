Camdaki Kız Sedat bakın gerçekte ne iş yapıyormuş! Feyyaz Şerifoğlu'nun mesleği sevenlerini şoke etti...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN HAYATI

1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu. Verdiği bir röportajda, anneannesinin org çaldığını ve bu sayede küçük yaşlarda müziğe ilgi duyduğunu söyledi.

2013 yılında O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasına katıldı ve adını geniş kitlelere duyurdu. 'İnci Tanem' performansıyla jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başaran Feyyaz Şerifoğlu, Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Daha sonra 'Tutamıyorum Zamanı' performansına hiçbir jüri üyesinin dönmemesiyle yarışmadan elendi. 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.