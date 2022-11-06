Yargı Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 6 Kasım Pazar günü 42. bölümüyle yayınlandı. Dizideki hastane sahnesi izleyicinin kafasını karıştırdı. Eren komiser öldü mü sorusu gündeme geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı diziden Uğur Aslan ayrıldı mı merak ediliyor. Peki Eren Komiser öldü mü? Uğur Aslan Yargı dizisinde ayrıldı mı, neden?
YARGI EREN KOMİSER ÖLDÜ MÜ?
41. bölümde Burak'tan şüphelenen Ilgaz şüphelerinin üstüne gider ve haklı çıkar. Birbirlerinin üstüne oynayan ikiliden biri kaybederken diğeri kazanacak.
Tam bu sırada Ilgaz, Eren ile birlikte Burak'ı yakalamak için gider. Eren bu sırada çıkan çatışmada Burak tarafından vurulur.
En iyi dostunun gözünün önünde vurulduğunu gören Ilgaz, Burak'ın peşinden gider ve finalde hem kazanan hem de kaybeden kişi Ilgaz olur.
Dizinin son sahnesi ise sosyal medyada gündem olmayı başardı.
UĞUR ASLAN YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Bu şoke eden sahnenin ardından herkes Eren Komiser yani usta oyuncu Uğur Aslan'ın kadrodan ayrılıp ayrılamayacağını merak etmeye başladı.
Ancak Uğur Aslan'ın canlandırdığı Eren Komiser'in ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.