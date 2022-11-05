Masterchef Danilo Zanna tek tek itiraf etti 'her şeyi değiştiren olay...' 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten apar topar boşanmıştı... Ekranlarında sevilen yarışma programı Masterchef'teki sempatik tavırlarıyla herkesin kalbini kazanan Danilo Zanna, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ne kadar sevdiğinden, misafirperverliğinin eşsiz olduğundan bahseden Zanna ayrıca hayatını değiştiren olayı da açıkladı. İşte Danilo Zanna'nın açıklamalarından satır başları.
Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.
Zeno adında bir erkek çocuğu olan çift geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. 9 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek.