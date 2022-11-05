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    • Magazin
    • 05.11.2022 09:59
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    • 05.11.2022 09:59
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    Masterchef Danilo Zanna tek tek itiraf etti 'her şeyi değiştiren olay...' 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten apar topar boşanmıştı

    Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e, 2.sezon dahil olan Danilo Zanna Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Tuğçe Demirbilek ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen ve hayatı bambaşka yerlere giden Danilo Zanna özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan ve Masterchef yarışmacılarından Pelin Zaman ile adı aşk dedikodularına karışan, sonrasında Eda isimli bir kadınla fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan Danilo Zanna hayatını değiştiren olayı ve Masterchef'te kendisini en çok şaşırtan elemeyi açıkladı. İşte detaylar...

    Masterchef Danilo tek tek itiraf etti ’her şeyi değiştiren olay...’

    Masterchef Danilo Zanna tek tek itiraf etti 'her şeyi değiştiren olay...' 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten apar topar boşanmıştı... Ekranlarında sevilen yarışma programı Masterchef'teki sempatik tavırlarıyla herkesin kalbini kazanan Danilo Zanna, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ne kadar sevdiğinden, misafirperverliğinin eşsiz olduğundan bahseden Zanna ayrıca hayatını değiştiren olayı da açıkladı. İşte Danilo Zanna'nın açıklamalarından satır başları.

    Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.

    Zeno adında bir erkek çocuğu olan çift geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. 9 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek.

        Danilo Zanna önceki gün bazı açıklamalarda bulundu. İşte Danilo Zanna'nın açıklamalarından satır başları...

        3 kere tüm Türkiye'yi gezdim Truva'yı ve Malatya'yı çok sevdim. Malatya'ya gittiğim hiç beklemediğim bir ortam gördüm. Yeşilyurt diye bir köy var. Yediğim en güzel yemeği orada yedim. Patlıcan kebabı ya da tepsi kebabı var orada, bir çok ismi var. Ama orada ismi Danilo tepsi kebabı. Ben 8 sene önce oraya gittim.

        Ben Türkiye'de İtalya'dan hiç bir fark görmedim, hiç yabancı hissetmedim. Böyle bir misafirperverlik hiçbir ülkede yok. Masterchef'ten sonra bir gün Kayseri'ye gittim, fuar vardı. Orada bir amca vardı. Başlangıçtan, sonuna kadar oradaydı. Ben de sordum 'amca bir şeye ihtiyacın var mı?' diye, amca da dedi ki 'Danilo ben aslında seni bekliyorum. Ben seni evde davet etmek istiyorum. Hanım sana yemek yaptı.' Biz de tüm ekip onların evine yemeğe gittik. Evdeki yemek bize yetmeyince amcanın hanımı bizim için komşulardan yemek istedi.

            Hayatımı değiştiren olay oğlumun doğduğu zaman. Çok değiştim, baba olmak beni çok değiştirdi, hayata bakışımı değiştirdi. Hep gezen, hep yeni şeyler peşinde olan biriyim.

            Masterchef'te beni en çok şaşırtan eleme Çağatay oldu. Şampiyon adaylarından biriydi. Ama Masterchef'in güzelliği buydu. Orada kalmak için doğru bir tabak yapmak gerekir. Çağatay yüzde yüzünü vermedi.

            Zanna İtalya'da sakatat ve şırdan olduğunu da söyledi.
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            Haberler Magazin Masterchef Danilo Zanna tek tek itiraf etti 'her şeyi değiştiren olay...' 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten apar topar boşanmıştı
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