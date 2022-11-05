Masterchef Danilo Zanna tek tek itiraf etti 'her şeyi değiştiren olay...' 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten apar topar boşanmıştı

Ben Türkiye'de İtalya'dan hiç bir fark görmedim, hiç yabancı hissetmedim. Böyle bir misafirperverlik hiçbir ülkede yok. Masterchef'ten sonra bir gün Kayseri'ye gittim, fuar vardı. Orada bir amca vardı. Başlangıçtan, sonuna kadar oradaydı. Ben de sordum 'amca bir şeye ihtiyacın var mı?' diye, amca da dedi ki 'Danilo ben aslında seni bekliyorum. Ben seni evde davet etmek istiyorum. Hanım sana yemek yaptı.' Biz de tüm ekip onların evine yemeğe gittik. Evdeki yemek bize yetmeyince amcanın hanımı bizim için komşulardan yemek istedi.