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    • Magazin
    • 06.11.2022 16:26
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    • 06.11.2022 16:27
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    Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi, konusu ne? Yalı Çapkını kimin hayatı? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan?

    Yalı Çapkını dizisinin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu anlattı. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi hakkında en çok hikayesinin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi, konusu ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan? Yalı Çapkını kimin hayatı? İşte Budayıcıoğlu'nun ağzından Yalı Çapkını gerçek hikayesi...

    Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi, konusu ne?

    Yalı Çapkını yeni bölümleriyle her Cuma Star'da yayınlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de büyük ilgi görüyor. Peki Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi, konusu ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan? Yalı Çapkını kimin hayatı? Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK Mİ, KONUSU NE?

    Yalı Çapkını dizisinin konusu gerçek hikayeden esinlenerek yazılmıştır. Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.

    Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' dedi.

    YALI ÇAPKINI GERÇEKTE KİMİN HİKAYESİ?

    Yalı Çapkını hikayesinin gerçekte kimin hayatı olduğu bir hayli merak ediliyor. Ancak bununla ilgiili Gülseren Budayıcıoğlu ser verip sır vermiyor. Nedeni ise etik kurallar.

    SULTAN NE SAKLIYOR?

    Dizide Sultan'ın, Ferit'in eşi Seyran'a "Oğlumdan uzak dur, yeter bana." demesi üzerine çocuğun Ferit'ten odluğu düşünülmeye başlandı.

        Sultan'ın Ferit'i çocukluğundan beri birlikte olmaya çalışması, dengeleri alt üst etmişti. Birçok kişi bu anlardan hemen sonra "Sultan, Ferit'i çocukluğundan beri istismar ediyor belli ki", "Bu kadarı da pes", "Sultan, Ferit'in belli ki uzun süredir sevgilisi" yorumlarında bulundular.

        YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

        Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

        YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR?

        Seyran - Afra Saraçoğlu: Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar.Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.

            YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

            Ferit - Mert Ramazan Demir: Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi, konusu ne? Yalı Çapkını kimin hayatı? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan?
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