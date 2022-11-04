Yalı Çapkını 7. bölüm CANLI İZLE STAR-YOUTUBE! Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm (son bölüm) CANLI, full, kesintisiz, HD, tek parça izle

Yalı Çapkını 7. bölüm için geri sayım devam ediyor. Yayınlandığı 1. bölümden itibaren reyting rekorları kıran dizinin başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu paylaşıyor. Gerçek bir hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını için Gülseren Budayıcıoğlu ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' demişti. İşte 📺Yalı Çapkını 7. bölüm CANLI İZLE STAR-YOUTUBE! Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI, full, kesintisiz, HD, reklamsız izle.