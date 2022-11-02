MELİKE ŞAHİN SEVGİLİSİ EŞİ KİM? Melike Şahin evli mi, eşi Sedat kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eşi arasında kaç yaş fark var?

18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Şahin son dönemlerin en parlayan şarkıcıları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki ünlü isim bu kez özel hayatıyla çok konuşuldu. Peki MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM? Melike Şahin evli mi, eşi Sedat kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Melike Şahin ile eşi arasında kaç yaş fark var?