Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı YAYINLANDI! 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' Ferit Seyran için kavgaya girdi! Kayınpederini kovdu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reytingleri sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü 6. bölümü yayınlanan fenomen dizinin 7. bölümü için geri sayım başladı.

7. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ!

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 7. bölümünden 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' sözleri damga vurdu. Aşkını resmen ilan eden Ferit, Seyran için Yusuf ile kavgaya tutuştu.

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | VİDEO