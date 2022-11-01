Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı YAYINLANDI! 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' Ferit Seyran için kavgaya girdi! Kayınpederini kovdu

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. tanıtım fragmanı paylaşıldı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisi 7. bölümüyle merakla bekleniyor. Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alan dizinin yeni bölümüyle ilgili ipuçları geldi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reytingleri sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü 6. bölümü yayınlanan fenomen dizinin 7. bölümü için geri sayım başladı.
7. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ!
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 7. bölümünden 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' sözleri damga vurdu. Aşkını resmen ilan eden Ferit, Seyran için Yusuf ile kavgaya tutuştu.
Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | VİDEO
KAZIM AĞA'YA POSTA KOYDU!
Sultan ve Suna'nın babası Kazım Ağa şirazeyi iyice kaydırdı. Suna'yı evde döven Kazım Ağa'ya Ferit'ten darbe geldi. Damadı tarafından İstanbul'dan kovulan Kazım Ağa şimdi ne yapacak?