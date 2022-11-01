Meğer sonu böyle bitecekmiş! Tuzak dizisinin gerçekte finaline bakın! İntikamın bu kadarı şok edecek! Umut ve Ceren...

TUZAK KONUSU

Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor.

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğu karıştığı bu dünyada ortak bir amaç için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay'ın hiç de sandıkları gibi bir bağları olmadığını keşfederken, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini zanneden Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmana karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını izleyeceğiz…

Umut nefret ettiği bu aileden intikam alırken en büyük çatışması da tanıdıkça hayatının aşkı olduğunu anladığı Ceren'dir. Ceren'in ise kirli bir avukat Çınar Yılmaz olarak tanıyıp aşık olduğu Umut'un kim olduğunun ve amacından haberi yoktur. Ailesinin ve kendisinin tüm geleceğini aşık olduğu bu adamın avuçlarına bırakacaktır.