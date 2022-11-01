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    • Magazin
    • 02.11.2022 11:37
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    • 02.11.2022 11:37
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    Meğer sonu böyle bitecekmiş! Tuzak dizisinin gerçekte finaline bakın! İntikamın bu kadarı şok edecek! Umut ve Ceren...

    Ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesini konu alan Tuzak dizisinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyor.

    Tuzak dizisinin gerçekte finaline bakın!

    TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tuzak dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı dizide Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik gibi ünlü oyuncular da rol alıyor. Kore Big Mouth uyarlaması olan dizinin finali çok konuşuldu. Tuzak dizisinin gerçekte finaline bakın! ntikamın böylesi şok edecek! İşte detaylar...

    TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak'ın çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Akın Akınözü'nün Umut, Bensu Soral'ın Ceren karakterine hayat verdiği Tuzak dizisinin sonu merak konusu oldu.

    Kore yapımı Big Mouth dizisinden uyarlama olduğu bilinen dizisinin gerçek hikayesinin finalinde bakın neler olacak!

    Bıg Mouth dizisi 16 bölüm sürmüş ve her bölümünde 1 saat sürdüğünü göz önünde bulundurursak Tuzak dizisinin ya finali kısa sürede olacak ya da Tuzak dizisinin gerçek hikayesinin finali olmayacak.

    Ancak Tuzak dizisinin gerçek hikayesi kadar kısa sürmeyeceği dizinin ilk sezon devam edeceği TV8 ekibi tarafından onaylandı. Tabii reytinglerde çok kötü sonuçlar doğmazsa.

    Tuzak dizisi gerçek hikayesinde intikam alma yollarınında biraz sapmalar mevcut olsa da Tuzak Umut'un intikam aldığı ve Demir ile oğlu Güven'in arasını bozduğu ilk intikamı olarak gündeme çıkıyor.

        Ancak Tuzak dizisinde Ceren Demiray işler karışacak. Tuzak Ceren Gümüşay Demir'in kızı olacak iken Umut ile aralarında bir aşk başlayacağı söyleniyor.

        Tuzak dizisi uyarlaması olan Big Mouth'a göre Demirve oğlu Güven final de ölecek. Umut'un babasının Tuzak finali gelmeden diziden ayrılacağı bilinirken, eğer ki o kdar uzarsa Tuzak dizisi gerçek hikayesi finaline göre Ceren ve Umut evlenecek.

        TUZAK KONUSU

        Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor.

        Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğu karıştığı bu dünyada ortak bir amaç için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay'ın hiç de sandıkları gibi bir bağları olmadığını keşfederken, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini zanneden Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmana karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını izleyeceğiz…

        Umut nefret ettiği bu aileden intikam alırken en büyük çatışması da tanıdıkça hayatının aşkı olduğunu anladığı Ceren'dir. Ceren'in ise kirli bir avukat Çınar Yılmaz olarak tanıyıp aşık olduğu Umut'un kim olduğunun ve amacından haberi yoktur. Ailesinin ve kendisinin tüm geleceğini aşık olduğu bu adamın avuçlarına bırakacaktır.

        TUZAK OYUNCU KADROSU

        Akın Akınözü'nün Umut, Bensu Soral'ın Ceren karakterine hayat verdiği Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler yer alıyor.
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            Haberler Magazin Meğer sonu böyle bitecekmiş! Tuzak dizisinin gerçekte finaline bakın! İntikamın bu kadarı şok edecek! Umut ve Ceren...
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