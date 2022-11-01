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    • Magazin
    • 02.11.2022 11:41
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    • 02.11.2022 11:42
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    Ferit Seyran için kavgaya girdi! Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı YAYINLANDI! 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' Kayınpederini kovdu

    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. tanıtım fragmanı paylaşıldı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisi 7. bölümüyle merakla bekleniyor. Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alan dizinin yeni bölümüyle ilgili ipuçları geldi.

    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı YAYINLANDI!

    Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı az evvel yayınlandı. Fragmana 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' sözleri damga vurdu. Ferit ve Fuat, Seyran ve Suna için Yusuf ve arkadaşlarıyla kavgaya tutuştu. Kazım'ın kızları dövmesinin ardından Ferit çıldırdı ve kayınpederini İstanbul'dan kovdu. İşte 7. bölümde neler olacağına dair detaylar...

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reytingleri sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü 6. bölümü yayınlanan fenomen dizinin 7. bölümü için geri sayım başladı.

    7. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ!

    Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 7. bölümünden 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' sözleri damga vurdu. Aşkını resmen ilan eden Ferit, Seyran için Yusuf ile kavgaya tutuştu.

    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | VİDEO

    KAZIM AĞA'YA POSTA KOYDU!

    Sultan ve Suna'nın babası Kazım Ağa şirazeyi iyice kaydırdı. Suna'yı evde döven Kazım Ağa'ya Ferit'ten darbe geldi. Damadı tarafından İstanbul'dan kovulan Kazım Ağa şimdi ne yapacak?
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        Haberler Magazin Ferit Seyran için kavgaya girdi! Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı YAYINLANDI! 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' Kayınpederini kovdu
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