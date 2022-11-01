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    • Magazin
    • 02.11.2022 11:36
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    • 02.11.2022 11:36
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    Atike Hınçlıer'in kaleminden çıktı! TRT'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı hikayesiyle zırıl zırıl ağlattı! Cennet'in yaşadıkları az buz değil! Meğer...

    Yürek Çıkmazı ilk bölümüyle gözyaşlarına boğacak. Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz ve Mesut Akusta'nın paylaştığı dizi 1. bölümüyle bu akşam TRT 1'de yayınlanıyor. Çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de mest etti.

    TRT’in yeni dizisi Yürek Çıkmaz’ı hikayesiyle zırıl zırıl ağlattı!

    TRT'in yeni dizisi Yürek Çıkmaz'ı ilk bölümüyle 1 Kasım Salı günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Cennet'in hayatındaki gerçekleri yaşarken duyuramadığı, öldükten sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı acı çığlıkları konu edinen dizi 1. bölümüyle büyük ilgi görmeye başladı. Peki Yürek Çıkmazı gerçek hikaye mi? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama mı? Hikayesiyle zırıl zırıl ağlattı! Atike Hınçlıer'in kaleminden çıktı! Cennet'in yaşadıkları az buz değil! Meğer...

    YÜREK ÇIKMAZI'NIN HİKAYESİ MEĞER GERÇEKMİŞ!

    TRT1 ekranlarında izleyicilerle 1 Kasım Salı akşamı buluşacak olan Yürek Çıkmazı dizisinin hikayesi gerçek. Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin konusu ise şöyle:

    Yıllardır kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalan Cennet hastaneye kaldırılır. Bu sırada tanıştığı avukat Zeynep'e ölünce açması şartıyla bir mektup verir. Bu mektup Cennet'in oğlu Halil ile avukat Zeynep'i bir araya getirirken kardeşler arasında yeni bir çatışma doğuracaktır.

    Cennet Tekin'in hayatındaki gerçekleri duyuramadığı, ölümünden sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı acı çığlıklar bir bir yankılanacak.

    YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Yürek Çıkmazı, fragmana bakıldığında İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor.

    Tanıtım fragmanında Derbent Köyü'nün ismi geçerken, Konya'nın Derbent ilçesinde geçtiği de öğreniliyor.

        YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

        Ayça BingölCennet

        İrem Helvacıoğlu – Zeynep

        Alp Navruz – Halil

        Mesut Akusta – Yılmaz

        Cemal Toktaş

        Rozet Hubeş

        Özlem Ulukan

        Timur Ölkebaş

        Eylül Ersöz

        Bihter Dinçel

        Erhan Alpay

        Güler Ökten

        Alp Akar

        Aydan Şener

        Dilara Aksüyek

        ATİKE HINÇLIER KİMDİR?

        Atike Hınçlıer, Edebiyat, Roman kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Yürek Çıkmazı kitabının yazarıdır. Atike Hınçlıer kitapları; Cinius Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

        Atike Hınçlıer tarafından yazılan son kitap "Yürek Çıkmazı", Cinius Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.
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