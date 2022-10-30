MELİKE ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Genç şarkıcı Melike Şahin, İnstagram hesabından sevgilisiyle ilişkilerinin 5. yılını kutladı. Paylaşım yoruma kapalı olurken, Şahin'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ancak sevgilisi hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar: