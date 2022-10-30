18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Şahin son dönemlerin en parlayan şarkıcıları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki ünlü isim bu kez özel hayatıyla çok konuşuldu.
MELİKE ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ KİM?
Genç şarkıcı Melike Şahin, İnstagram hesabından sevgilisiyle ilişkilerinin 5. yılını kutladı. Paylaşım yoruma kapalı olurken, Şahin'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ancak sevgilisi hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar:
MELİKE ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslıdır. Melike Şahin, şarkı söylemeye Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu'nda başladı.