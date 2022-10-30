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    • Magazin
    • 31.10.2022 16:43
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    • 31.10.2022 17:34
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    MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM? Melike Şahin evli mi, eşi Sedat kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Melike Şahin ile eşi arasında kaç yaş fark var?

    Ünlü şarkıcı Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şahin, ''HIGH 5' notuyla iki ayrı fotoğraf paylaşırken, hayranları eşi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM? Melike Şahin evli mi, eşi Sedat kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Melike Şahin ile eşi arasında kaç yaş fark var?

    MELİKE ŞAHİN’İN EŞİ KİM?

    18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Şahin son dönemlerin en parlayan şarkıcıları arasında yer alıyor. 33 yaşındaki ünlü isim bu kez özel hayatıyla çok konuşuldu. Peki MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM? Melike Şahin evli mi, eşi Sedat kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Melike Şahin ile eşi arasında kaç yaş fark var?

    MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ SEDAT BEY KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Genç şarkıcı Melike Şahin, İnstagram hesabından eşi ile birliktelikleirnin 5. yılını kutladı.

    Paylaşım yoruma kapalı olurken, eşi Sedat Bey'in yaşı ve mesleği merak konusu oldu.

    Ancak eşi Seday Bey hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar:

        MELİKE ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

        Aslen Sivaslıdır. Melike Şahin, şarkı söylemeye Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu'nda başladı.

        Melike Şahin, liseyi Beşiktaş'ta bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra, ünlü piyanist Timur Selçuk'tan şan eğitimi aldı.

        Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde tamamladı.

        Melike Şahin bekardır ve çocuğu yoktur.
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        Haberler Magazin MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM? Melike Şahin evli mi, eşi Sedat kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Melike Şahin ile eşi arasında kaç yaş fark var?
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