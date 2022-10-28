Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.10.2022 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 18:41
    ABONE OL

    Yalı Çapkını 6. bölüm CANLI İZLE 📺 28 Ekim Yalı Çapkını 6. bölüm STAR TV youtube full HD reklamsız kesintisiz izle!

    Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta ekranlara gelen bölümde Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır. Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Yeni bölümü izlemek için haberimizin devamını okuyun...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 6. bölüm CANLI İZLE 📺

    Star Tv'nin sıkı takip edilen dizisi Yalı Çapkını 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda. Yeni bölümleri cuma günleri yayınlanan dizide bu akşam neler yaşanacak merak ediliyor. İşte canlı izleme ekranı haberimizde!

    YALI ÇAPKINI 6. BÖLÜM İZLE

    YALI ÇAPKINI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır.

    Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır.

        Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Magazin Yalı Çapkını 6. bölüm CANLI İZLE 📺 28 Ekim Yalı Çapkını 6. bölüm STAR TV youtube full HD reklamsız kesintisiz izle!
            SON DAKİKA