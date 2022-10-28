Yalı Çapkını 6. bölüm CANLI İZLE 📺 28 Ekim Yalı Çapkını 6. bölüm STAR TV youtube full HD reklamsız kesintisiz izle!

Star Tv'nin sıkı takip edilen dizisi Yalı Çapkını 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda. Yeni bölümleri cuma günleri yayınlanan dizide bu akşam neler yaşanacak merak ediliyor. İşte canlı izleme ekranı haberimizde!
YALI ÇAPKINI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır.
Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır.