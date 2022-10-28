28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu...

28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında bu hafta Selda Hanım, Mustafa Bey, Gülender Hanım, Güray Bey ve Burcu Hanım yarıştı. Peki 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
28 EKİM 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (28 Ekim Cuma) 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı belli olacak. Ancak henüz puanlama yapılmadı. Yarışmanın bu haftaki kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
ZUHAL TOPAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Zuhal Topal 46 yaşındadır. Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır.
12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.