28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu...

28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında bu hafta Selda Hanım, Mustafa Bey, Gülender Hanım, Güray Bey ve Burcu Hanım yarıştı. Peki 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...