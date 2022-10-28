TV8'in izlenme rekorları kıran ve her yıl başlaması merakla beklenen Survivor kadrosuna dair pek çok haber ve iddialar da gündeme geldi. Peki kadroda kimler yer alıyor, Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Survivor yarışması 2023 yeni sezonuna ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...