Baba dizisinin efsane başrolünden yıkan ayrılık kararı! İzleyiciyi isyan ettirecek! Final iddiasıyla çalkalanan diziden yeni hamle!

İlk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki dizi Baba ile ilgili son gelişmeler ise can sıktı.
AYRILIK HABERİ GELDİ
Baba dizisi ilk bölümünden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesiyle izleyiciyi kısa sürede kendisine bağladı. Her hafta Salı günü ekranlarda boy gösteren diziden bir isim ayrıldı.
Son bölümlerde reytinglerinde düşüş gözlemlenen dizi ile ilgili harekete geçen yapımcılardan yeni hamleler gelmeye başladı. Peki ama Baba dizisi oyuncu kadrosuna hangi usta başrol veda etti ya da edecek?
21. bölüme kadar ilgi ile takip edilen Baba dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız ve Damlasu İkizoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
HAKAN KURTAŞ BABA DİZİSİNDEN AYRILACAK MI, NEDEN?
Baba dizisinde İlhan Karaçam karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu Hakan Kurtaş'ın kadroya veda edeceği iddiası deprem etkisi yarattı.