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    • Magazin
    • 27.10.2022 11:35
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    • 27.10.2022 11:35
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    Baba dizisinin efsane başrolünden yıkan ayrılık kararı! İzleyiciyi isyan ettirecek! Final iddiasıyla çalkalanan diziden yeni hamle!

    Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba' her Salı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi ile ilgili flaş gelişme gündemi sarstı. 21. Bölüm sonrası ortaya çıkan ayrılık haberini duyan şaştı kaldı.

    Baba dizisinin efsane başrolünden yıkan ayrılık kararı!

    İlk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki dizi Baba ile ilgili son gelişmeler ise can sıktı.

    AYRILIK HABERİ GELDİ

    Baba dizisi ilk bölümünden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesiyle izleyiciyi kısa sürede kendisine bağladı. Her hafta Salı günü ekranlarda boy gösteren diziden bir isim ayrıldı.

    Son bölümlerde reytinglerinde düşüş gözlemlenen dizi ile ilgili harekete geçen yapımcılardan yeni hamleler gelmeye başladı. Peki ama Baba dizisi oyuncu kadrosuna hangi usta başrol veda etti ya da edecek?

    21. bölüme kadar ilgi ile takip edilen Baba dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız ve Damlasu İkizoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

    HAKAN KURTAŞ BABA DİZİSİNDEN AYRILACAK MI, NEDEN?

    Baba dizisinde İlhan Karaçam karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu Hakan Kurtaş'ın kadroya veda edeceği iddiası deprem etkisi yarattı.

        İlk bölümden bu yana Baba dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hakan Kurtaş'ın ayrılık haberi ise dizinin sıkı takipçilerini şaşkına çevirmiş durumda.

        Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak bulunan Baba dizisinde başka ayrılıkların yaşanacağı da konuşulanlar arasında.

        FİNAL İDDİASI

        Baba dizisinde final iddiaları gündeme gelmiş ve şu ana kadar yapımcılardan bir açıklama gelmemişti. Önümüzdeki bölümlerde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz.

        BABA 22. BÖLÜM NE ZAMAN?

        Show TV'nin iddialı dizisi Baba 22. Bölüm Salı akşamları izleyicinin karşısında olacak.
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        Haberler Magazin Baba dizisinin efsane başrolünden yıkan ayrılık kararı! İzleyiciyi isyan ettirecek! Final iddiasıyla çalkalanan diziden yeni hamle!
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