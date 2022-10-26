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    • Magazin
    • 26.10.2022 22:52
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    • 26.10.2022 22:52
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    Barbaroslar dizisi bitti mi, FİNAL Mİ? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? TRT 1 yayın akışı!

    Barbaroslar dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 2. yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin son bölümünde, Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Peki, Barbaroslar dizisi bitti mi, FİNAL Mİ? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? TRT 1 yayın akışı!

    TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 2. yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili açıklama gelip gelmediği merak konusu. Peki, Barbaroslar dizisi bitti mi, FİNAL Mİ? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? TRT 1 yayın akışı!

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı.

    Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir? Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir? Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?

        BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?
        Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

        Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
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        Haberler Magazin Barbaroslar dizisi bitti mi, FİNAL Mİ? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? TRT 1 yayın akışı!
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