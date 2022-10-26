TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 2. yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili açıklama gelip gelmediği merak konusu. Peki, Barbaroslar dizisi bitti mi, FİNAL Mİ? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? TRT 1 yayın akışı!
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ SEZON NE ZAMAN?
İlgiyle takip edilen tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı.
Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir? Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir? Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?