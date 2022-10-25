Hafta içi her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında kavga skandalı! Zeynep Billur Uludağ'ın programdaki tartışması başına iş açtı. Peki Doya Doya Moda Zeynep DİSKALİFİYE Mİ OLDU, neden? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ kimdir, kaç yaşında?
DOYA DOYA MODA ZEYNEP DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN ?
Doya Doya Moda adlı moda yarışmasında seyirciyi şoke eden olaylar yaşandı.
Yarışmanın hazırlık aşamasında Zeynep'in Damla'yla tartışması ve fiziki temasta bulunması sonrası diskalifiye kararı alındı.
Yaşanan olayın ardından Uğurkan Erez, Zeynep hakkında alınan kararı açıkladı.
DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programları Doya Doya Moda yarışmacılarından Zeynep Billur Uludağ 1990 doğumludur. Anaokulu öğretmenliği bölümü bitiren yetenekli yarışmacı daha sonra Mimarlık eğitimi alarak kariyerine bu alanda devam etmeyi tercih etmiştir.