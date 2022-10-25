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    • Magazin
    • 25.10.2022 14:19
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    • 25.10.2022 14:19
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    Çukur dizisi yeniden mi başlayacak belli oldu! Soğuk duş etkisi yaratacak! Yapımcıdan tokat gibi açıklama: "Yazmışlar, ben de okudum.''

    Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Öner Erkan'ın paylaştığı Çukur dizisi 2021- 2017 yılları arasında yayınlanmıştı. Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran fenomen dizisinin final yapması izleyiciyi çok üzmüştü. Etkileri uzun süre devam eden Çukur'un yeniden yayınlanmaya başlanacağı iddia edildi. Peki Çukur geri mi dönüyor? İşte Ay Yapım'dan konuyla ilgili açıklama...

    Çukur dizisi yeniden mi başlayacak belli oldu!

    4 sezon boyunca ilgi ile izlenen dizi Çukur hakkındaki gelişme heyecanlandırdı. Bir süredir konuşulan iddiaya göre Çukur yeniden çekilecek. 23 Ekim 2017 tarihinde ilk kez izleyici karşısına çıkan dizi ile ilgili iddiaların aslı astarı var mı merak edilirken flaş bir açıklama geldi. Peki neler oluyor?

    ÇUKUR DİZİSİ YENİDEN Mİ YAYINLANACAK?

    4 sezon ekranlarda boy gösteren Çukur dizisi geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Öyle ki mağazalara, cafelere Çukur ismi verilmeye başlandı. Halen etkisi devam eden dizi ile ilgili sosyal medyayda 'yeniden yayınlanacak' iddiaları dolaşmaya başladı.

    Efsaneleşen dizinin dijital platform için çekileceği söylendi.

    Ay Yapım şirketinin CEO'su, film yapımcısı Kerem Çatay'ın kulağına kadar giden iddianın aslı var mı yok mu merak konusu oldu. Çatay, iddialara verdiği yanıtla üzdü.

        Çatay, "Yazmışlar, ben de okudum. Çukur için hiçbir planımız yok." dedi. Senarist Gökhan Horzum da konuya açıklık getirerek, "Dijital meselesinin doğru olmadığını." söyledi.

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        Haberler Magazin Çukur dizisi yeniden mi başlayacak belli oldu! Soğuk duş etkisi yaratacak! Yapımcıdan tokat gibi açıklama: "Yazmışlar, ben de okudum.''
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