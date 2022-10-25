Çukur dizisi yeniden mi başlayacak belli oldu! Soğuk duş etkisi yaratacak! Yapımcıdan tokat gibi açıklama: "Yazmışlar, ben de okudum.''

4 sezon boyunca ilgi ile izlenen dizi Çukur hakkındaki gelişme heyecanlandırdı. Bir süredir konuşulan iddiaya göre Çukur yeniden çekilecek. 23 Ekim 2017 tarihinde ilk kez izleyici karşısına çıkan dizi ile ilgili iddiaların aslı astarı var mı merak edilirken flaş bir açıklama geldi. Peki neler oluyor?
ÇUKUR DİZİSİ YENİDEN Mİ YAYINLANACAK?
4 sezon ekranlarda boy gösteren Çukur dizisi geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Öyle ki mağazalara, cafelere Çukur ismi verilmeye başlandı. Halen etkisi devam eden dizi ile ilgili sosyal medyayda 'yeniden yayınlanacak' iddiaları dolaşmaya başladı.
Efsaneleşen dizinin dijital platform için çekileceği söylendi.
Ay Yapım şirketinin CEO'su, film yapımcısı Kerem Çatay'ın kulağına kadar giden iddianın aslı var mı yok mu merak konusu oldu. Çatay, iddialara verdiği yanıtla üzdü.