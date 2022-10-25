Çukur dizisi yeniden mi başlayacak belli oldu! Soğuk duş etkisi yaratacak! Yapımcıdan tokat gibi açıklama: "Yazmışlar, ben de okudum.''

4 sezon boyunca ilgi ile izlenen dizi Çukur hakkındaki gelişme heyecanlandırdı. Bir süredir konuşulan iddiaya göre Çukur yeniden çekilecek. 23 Ekim 2017 tarihinde ilk kez izleyici karşısına çıkan dizi ile ilgili iddiaların aslı astarı var mı merak edilirken flaş bir açıklama geldi. Peki neler oluyor?