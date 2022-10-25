BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI MI VAR? 25 Ekim Güneş tutulması kaç dakika sürecek? 3D gözlükle güneş tutulması izlenir mi? soruları sıkça araştırılır oldu. Bu ender görülen doğa olayını yakından takip etmek isteyenler 25 Ekim Güneş tutulması hakkında bilgi edinmek için harekete geçti. İşte gökbilimi meraklıları için Güneş tutulmasına dair merak edilenler...