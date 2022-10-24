TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te final ne zaman olacak? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye bu sezon finali yaptıktan sonra Survivor başlayacak. Geçen sezon Masterchef Türkiye büyük final 14 Ocak 2022 sona erdi. Peki, 2022-2023 MasterChef Türkiye final ne zaman, hangi gün? MasterChef ne zaman bitiyor? Finale kalan yarışmacılar...
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLADI?
Masterchef Türkiye bu yıl 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Jüriler yine Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan oluşuyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR?
Masterchef Türkiye bu sezon finali yaptıktan sonra Survivor başlayacak. Geçen sezon Masterchef Türkiye büyük final 14 Ocak 2022 sona erdi.
Ondan önceki yıl 26 Haziran'da başlayan program, 4 Ocak tarihinde sona ermişti.
Toplamda 14 yarışmacı kaldı. Bu 14 yarışmacıdan yarı finale 4 yarışmacı kalacak. Bir tanesi elendikten sonra 3 yarışmacı büyük finalde karşı karşıya gelecek. 15 – 22 Ocak 2023 tarihleri arasında Masterchef Türkiye'nin bitmesi tahmin ediliyor.