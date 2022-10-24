TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te final ne zaman olacak? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye bu sezon finali yaptıktan sonra Survivor başlayacak. Geçen sezon Masterchef Türkiye büyük final 14 Ocak 2022 sona erdi. Peki, 2022-2023 MasterChef Türkiye final ne zaman, hangi gün? MasterChef ne zaman bitiyor? Finale kalan yarışmacılar...