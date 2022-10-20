Son dönemlerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldukça fazla konuşuluyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak? İşte detaylar!
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 8. BÖLÜM NE ZAMAN?
Dünyayla Benim Aramda her hafta Çarşamba günleri Disney+'da yayınlanıyor. Yeni bölüm 27 Ekim'de yayınlanacak.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dünyayla Benim Aramda', büyük bir aşkla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ OYUNCULARI
Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.