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    • Magazin
    • 20.10.2022 14:28
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    • 20.10.2022 14:28
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    Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak?

    Dünyayla Benim Aramda dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Disney+ platformunun sevilen içeriklerinden bir tanesi olan Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm için meraklı bekleyiş başladı. Peki, Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak?

    Son dönemlerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi oldukça fazla konuşuluyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak? İşte detaylar!

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

    Dünyayla Benim Aramda her hafta Çarşamba günleri Disney+'da yayınlanıyor. Yeni bölüm 27 Ekim'de yayınlanacak.

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Dünyayla Benim Aramda', büyük bir aşkla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ OYUNCULARI

    Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

        DISNEY PLUS TÜRKİYE İÇERİKLERİ NELER?
        Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip.

        DISNEY PLUS ÜYELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
        Disney +'a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.
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        Haberler Magazin Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak?
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