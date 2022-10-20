Dünyayla Benim Aramda 8. bölüm YAYINLANDI MI, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 8. bölümde neler olacak?

DISNEY PLUS TÜRKİYE İÇERİKLERİ NELER?

Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip.