Magazin platformları Efe Uysal’ın ilk projesiyle adeta sallandı! Milyonlarca genç yeteneğin açıklamalarıyla adeta şaşkına döndü!

Netflix platformunda yayınlanan ''Mezarlık'' yapımıyla şimdilerde Türkiye'nin en genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Efe Uysal, geçtiğimiz akşam magazin severlerin sorularını yanıtladı. Hayatıyla ilgili son derece samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, kariyeriyle ilgili cevaplar vermekten de çekinmedi. İşte, son yıllarda adı magazin platformlarından düşmeyen Efe Uysal'ın verdiği röportaja dair merak edilen tüm detaylar.

Efe Uysal: ''İş Hayatımı ve Oyunculuğu Birlikte Yürütme Kararı Aldım!''

Geçtiğimiz günlerde bir magazin platformu için röportaj veren ve milyonlarca kişinin ilgi odağı olmayı başaran Efe Uysal, kariyeriyle ilgili sorulan sorulara samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, iş hayatından vazgeçmeyeceğini fakat kendisini sevenler için oyunculuk kariyerini de asla askıya almayacağını ifade etti.

Efe Uysal, ''Ben, iş hayatımı ve oyunculuk kariyerimi aynı anda götürebileceğimi düşünüyorum. Sağlam adımlarla ilerlediğinizde iki taraftan da başarı gelebileceğini düşünüyorum. Bu konunun yorucu olup olmadığına ileri de karar vereceğim. Fakat imkansız kelimesini sevmediğim için mutlaka iki işi birden idare edebileceğimi düşünüyorum.'' açıklamalarında bulundu.

Efe Uysal: ''Mezarlık Dizisi Benim İçin Bir Sosyal Sorumluluk Projesi!''

Magazin gündeminin en çok takip edilen isimlerinden Efe Uysal, genel kariyeri hakkında kendisine yöneltilen soruların yanı sıra ''Mezarlık'' yapımı hakkında da açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, ilk projesi olan ''Mezarlık'' için ''Sosyal Sorumluluk Projesi'' tanımlamasını yaptı.

Efe Uysal, ''Ben her zaman inandığım şeyler için mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. ''Mezarlık'' dizisi için de çok büyük umutlar beslemiştim ve sonunda ortaya harika bir proje çıkardık. Bence ''Mezarlık'' son günlerde artan kadına yönelik şiddetin durmasına yönelik ayna tutan bir yapım olacak. Ben, oynadığım dizi için bir ''Sosyal Sorumluluk Projesi'' tanımlamasını da yapıyorum. Herkesin defalarda izleyip mutlaka ders çıkartması gerekiyor.

Efe Uysal: ''Netflix Ekibi ile Çalışmak Paha Biçilemez!''

Şimdilerde yer aldığı ''Mezarlık'' dizisinin yayıncı kuruluşu olarak bilinen Netflix platformu hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü isim, ekibin adeta bir bütün olduğundan ve onlarla çalışmanın paha biçilemez olduğundan bahsetti.

Magazin platformu için Netflix'e övgü dolu sözler sarf eden Efe Uysal, ''Netflix set ekibi, adeta kendisini aşmış durumda. Yayınlanan birçok içerik, adeta bir başyapıt olarak kabul ediliyor. ''Mezarlık'' yapımının da o başyapıtlar arasında yer alacağına inanıyorum. Açıkçası Netflix platformunda başka projelerde de yer almayı çok isterim. Platforma gerçekten çok saygı duyuyor ve set ekibini yaptıkları işlerden dolayı kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.