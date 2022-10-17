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    • Magazin
    • 17.10.2022 16:31
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    • 17.10.2022 16:31
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    Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 transfer sürprizi! Öldü denilen ünlü oyuncu yuvaya geri döndü! İzleyicinin bam teline basılmıştı 'Hoş Geldin'

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. 32. bölümün başlamasına az bir süre kala flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı diziye hem yeni oyuncu dahil oldu hem de diziden ayrılan oyuncu geri geldi. İşte detaylar!

    Öldü denilen ünlü oyuncu Alparslan Büyük Selçuklu’ya geri döndü!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki dizi Alparslan Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin takipçilerine müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun yeniden diziye katıldığı açıklandı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu'ya dönen flaş isim kim?

    Alparslan Büyük Selçuklu 32. bölümüyle 17 Ekim 2022 Pazartesi akşamı saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak.

    Dizinin sezon finalinde Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı, projede ayrılmıştı.

        Evcen'in yerine Seferiye Hatun rolünde Kayra Zabcı geldi.

        Ancak Tuğrul Bey'in yeri doldurulmamıştı. Büyük Selçuklu Devleti'nin yeni hükümdarı merak edilirken flaş bir gelişme duyuruldu.

        GERİ DÖNDÜ!

        Bağcı, projeye geri döndü. Dizinin senaristi olan Emre Konuk, başarılı oyuncunun projeye geri döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

        Konuk, paylaşımında ''O geri geliyor…'' ifadelerini kullandı.

        NELER OLACAK?

        Bağcı'nın hayat verdiği Sultan Tuğrul, Bağdat'tan gelecek ve 32. bölümden itibaren dizide yer alacak.

            ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 32.BÖLÜM ÖZETİ

            Alparslan ve Seferiye'nin düğününde Seferiye'ye bir suikast girişimi olmuş, Alparslan bu suikastı son anda engellemişti. Suikastçı bu işin arkasında Yınal'ın olduğunu söyleyerek Yınal'ı zan altında bıraktı.

            Bu evliliği başından beri istemeyen Yınal böyle bir işe kalkıştı mı? Yoksa Yınal ismini ortaya atılarak gerçek suçlu kendini gizlemeye mi çalışıyor? Alparslan bu meselenin peşine düşecek ve perde arkasını araştıracak.

            Düğün suikastının kendisine yıkılması sebebiyle şaşkın, öfkeli ve hırsla dolu olan Yınal, bu iftira karşısına ne yapacak? Yalnızca suikastçının değil, silahı yapan Buharalı ustanın da onun adını zikretmesi Yınal'ı daha da zor duruma sokacak. Yınal kendini aklayabilecek mi? Öke, Yınal'ı bu çetin imtihandan kurtarmak için neler yapacak?

            Grigor, Razeen'in Alparslan için çalıştığını öğrenmiş, kızını ve karısını rehin tutarak artık kendisi için çalışmasını kesin bir dille istemişti. Razeen bu teklif karşısında ne yapacak? Ailesini korumak için Alparslan'a ihanet edecek mi? Grigor, düğündeki suikastın arkasında kendisinin olduğunu gizleyebilecek mi?

            DİLARAY YEŞİLYAPRAK DA DİZİDE

            Öte yandan hikâyeye yeni bir isim daha dahil oluyor. Dilaray Yeşilyaprak "Flora" karakteriyle Tekfur Grigor rolüne hayat veren usta aktör Serhat Tutumluer'in güzel kızı rolü ile karşımıza çıkacak.

                DİLARAY YEŞİLYAPRAK KİMDİR?

                1995 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Temel Oyunculuk ve Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Hemen akabinde ise oyunculuk dünyasına giriş yapmıştır.

                Boyu 1.65 cm, kilosu ise 50'dir. 2021 yılı itibariyle güzel oyuncunun yaşı 26'dır. Göz rengi ela, saç rengi ise kahverengidir.

                Daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek adlı dizide oynamış ve Meryem karakterini canlandırmıştır. Özellikle ekran severler tarafından rol aldığı Hercai dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır.
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                Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 transfer sürprizi! Öldü denilen ünlü oyuncu yuvaya geri döndü! İzleyicinin bam teline basılmıştı 'Hoş Geldin'
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