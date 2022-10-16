Masterchef kim elendi? 16 Ekim Masterchef kim gitti? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada hem heyecanlı hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşandı. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? İşte detaylar!
MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu akşam elenen isim belli olmadı.
MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı.
MasterChef Türkiye son bölümde Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.