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    • Magazin
    • 16.10.2022 13:31
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    • 16.10.2022 13:33
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    Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi?

    Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında bir çok soru gündeme geldi. 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı'nın kim olduğu, mesleği merak ediliyor. Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedeni hakkında, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş.'' açıklamasında bulundu. Peki Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi?

    Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Billur Kalkavan 59 yaşında hayata veda etti. Peki Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi?

    BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

    Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." ifadelerini kullandı.

    BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

    Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı.

    2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikte olan Buğra Bahadırlı, TRT 1'de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.

        BİLLUR KALKAVAN VASİYETİ VAR MIYDI?

        13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı vasiyet konusunda da şunları söyldi:

        "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."

        BİLLUR KALKAVAN CENAZESİ

        Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." bilgisini verdi.

        BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

        Çeşitli yapımlarda oynayan Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi.

        BİLLUR KALKAVAN DİZİLERİ

        1992 Aşık Oldum Afet
        1994 Sonradan Görmeler
        1996 Tatlı Kaçıklar Emel
        1996 Şahin
        1997 Böyle mi Olacaktı Nazan
        1998 Eyvah Babam Belkıs
        2000 Eyvah Kızım Büyüdü Filiz
        2002 Azad Canan
        2002 Reyting Hamdi
        2003 Patron Kim? 2004 Metro Palas Seda
        2005–2006 Ihlamurlar Altında Handan Tekiner
        2008 Bir Avuç Huzur
        2008 Servet Avcısı Nejla
        2012 Acayip Hikayeler Ayten
        2012 Trophy Türk Kendisi Yarışmacı
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        Haberler Magazin Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi?
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