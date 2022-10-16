Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan evli mi?

BİLLUR KALKAVAN VASİYETİ VAR MIYDI?

13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı vasiyet konusunda da şunları söyldi:

"Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."