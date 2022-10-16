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    • Magazin
    • 16.10.2022 17:25
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    • 16.10.2022 17:27
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    🌹ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE! Gül Masalı final mi, bitti mi, NEDEN bitti? Gül Masalı OYUNCULARI ve KONUSU...

    Başrollerini Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir'in paylaştığı Gül Masalı dizisi bu akşam 17. bölümüyle ATV'de yayınlancak. Annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alan diziden kötü haber geldi. Peki Gül Masalı final mi, bitti mi, NEDEN bitti? Gül Masalı OYUNCULARI kim,KONUSU ne? İşte yanıtı ve ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLEME EKRANI!

    🌹ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE!

    Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu, Alper Çağlayan, Musab Kul, Okşan Tavaslıoğlu ve Ayşe Işıkmen'in kaleme aldığı dram türündeki dizi Gül Masalı bu akşam son kez izleyici karşısına çıkacak. Peki Gül Masalı final mi, bitti mi, NEDEN bitti? Gül Masalı OYUNCULARI kim,KONUSU ne? ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI nasıl izlenir?

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    GÜL MASALI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ, NEDEN?

    Her hafta Pazar günü ATV ekranlarında yayınalann Gül Masalı dizisi 17. bölümü ile 16 Ekim Pazar günü (bu akşam) final yapacak. Öte yandan dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Gül Masalı twitter açıklaması şöyle:

    "Benim oğlum tükeniyor Gonca! Oğlumu da affet beni de affet..."

    Gül Masalı Final Fragmanı

    Final bölümü Pazar 20.00'de atv'de!"

        GÜL MASALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Erdem Kaynarca - Toprak Atabey

        Gülper Özdemir - Gonca Aydın

        Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin

        Zehra Yılmaz - Ece Kardaş

        Gülçin Hatıhan - Canan Atabey

        Arif Pişkin - Tahir Aydın

        Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma

        Fatma Tuğba Tutuğ - Zeynep

        Suat Sungur - Aşk Doktoru

        Sait Genay - Rıfat Atabey

        Yağmur Başkurt - Nurbanu

        Serdem Paçal - Arzu

        Mehmet Şeker - Ali Tüfek

        Bülent Düzgünoğlu - Halil Atabey

        Suat Karausta - Sırrı

        Murat Ercanlı - Hidayet

        Turan Selçuk Yerlikaya - Yavuz

        Hazal Pekgöz - Gülümser

        Kaan Berk Gültekin - Mehmet

        GÜL MASALI NEREDE ÇEKLİYOR?

        Dizi İstanbul'da başladı ancak gül şehri olan Isparta'de çekimleri yapılıyor. Dizinin çekim yerleri arasında Kuyucak Keçiborlu köyünden de sahne bulunuyor. Öte yandan Burdur ili sınırları içinde yer alan Sagalassos Antik Kenti de dizide göründü.

            GÜL MASALI KONUSU

            Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın öyküsünü konu alıyor. Gül Masalı'nın yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Gül Masalı'nın senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.
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            Haberler Magazin 🌹ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE! Gül Masalı final mi, bitti mi, NEDEN bitti? Gül Masalı OYUNCULARI ve KONUSU...
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