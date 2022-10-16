🌹ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI İZLE! Gül Masalı final mi, bitti mi, NEDEN bitti? Gül Masalı OYUNCULARI ve KONUSU...

Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu, Alper Çağlayan, Musab Kul, Okşan Tavaslıoğlu ve Ayşe Işıkmen'in kaleme aldığı dram türündeki dizi Gül Masalı bu akşam son kez izleyici karşısına çıkacak. Peki Gül Masalı final mi, bitti mi, NEDEN bitti? Gül Masalı OYUNCULARI kim,KONUSU ne? ATV GÜL MASALI 17. BÖLÜM FİNAL CANLI nasıl izlenir?
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GÜL MASALI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ, NEDEN?
Her hafta Pazar günü ATV ekranlarında yayınalann Gül Masalı dizisi 17. bölümü ile 16 Ekim Pazar günü (bu akşam) final yapacak. Öte yandan dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Gül Masalı twitter açıklaması şöyle:
"Benim oğlum tükeniyor Gonca! Oğlumu da affet beni de affet..."
Gül Masalı Final Fragmanı
Final bölümü Pazar 20.00'de atv'de!"