'Ailem çok zengin' demişti! Prensesler gibi büyüyen Billur Kalkavan'ın ailesi kim? Billur Kalkavan serveti ve vasiyeti neydi?

VERDİĞİ BİR RÖPORTAJDA ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ÇOK ZOR DEMİŞTİ...

Liseyi Amerika'da tamamladı. UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda anlatmıştı. "Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela 'baba ben sınıfta kaldım' desem 'seneye geçersin' derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi."