'Ailem çok zengin' demişti! Prensesler gibi büyüyen Billur Kalkavan'ın ailesi kim? Billur Kalkavan serveti ve vasiyeti neydi?

Uzun zamandır, yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü isim Billur Kalkavan'dan kahreden ölüm haberi geldi. Tüm sevenleri ayağa kalkacak, eski günlerine dönecek diye beklerken Billur Kalkavan'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yıktı. Billur Kalkavan 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
PEKİ BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, HİÇ EVLENDİ Mİ?
Oyuncu ve sunucu olan Billur Kalkavan 59 yaşındaydı ve İstanbul'da doğdu. Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi.
1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.
VERDİĞİ BİR RÖPORTAJDA ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ÇOK ZOR DEMİŞTİ...
Liseyi Amerika'da tamamladı. UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda anlatmıştı. "Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela 'baba ben sınıfta kaldım' desem 'seneye geçersin' derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi."