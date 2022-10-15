2023 Survivor kadrosu açıklandı mı? 2023 Survivor ne zaman başlayacak? Yeni sezonda All Star - Fenomenler formatı...

TV8'in izlenme rekorları kıran ve her yıl başlaması merakla beklenen Survivor kadrosuna dair pek çok haber ve iddialar da gündeme geldi. Peki kadroda kimler yer alıyor, Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Survivor yarışması 2023 yeni sezonuna ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz yeni sezon ne zaman resmi bilgi açıklanmadı. Ancak Survivor her yıl Ocak-Şubat başlıyor. Survivor 2023'ün Şubat 2023'te başlaması bekleniyor.
SURVİVOR 2023 NASIL OLACAK?
Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Murat Ceylan sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar devam ediyor.
Güçlü kadroyla ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor 2023'ün All Star - Fenomenler formatında yapılacağı konuşuluyor.