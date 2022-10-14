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    • Magazin
    • 14.10.2022 21:32
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    • 14.10.2022 21:33
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    Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden çıktı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden? Şevket Çoruh kimdir?

    Arka Sokaklar dizisi, 14 Ekim Cuma akşamı 17. sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni sezonunda gözler Şevket Çoruh'u aradı. Mesut Komiser rolüne hayat veren ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlamıştı. Peki Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden çıktı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden? Şevket Çoruh kimdir? İşte Şevket Çoruh'tan açıklama!

    ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN ÇIKTI MI?

    Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden çıktı mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? Şevket Çoruh kimdir? soruları gündemde yer alıyor.

    ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN ÇIKTI MI?

    Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı yayınladı.

    ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

    Ünlü oyuncu Şevket Çoruh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. '' ifadelerine yer verdi.

        ŞEVKET ÇORUH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Şevket Çoruh 30 Haziran 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Artvinli olan Çoruh ailenin tek çocuğudur. Şevket Çoruh'un annesi terzi, babası ise dolmuş şoförüdür. Ünlü oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Üsküdar Taşmektep İlkokulunda almıştır.

        Şevket Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de yaşamıştır. Kartal Anadolu Lisesi mezunu olan Çoruh, lise hayatından sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından bu yana farklı tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

        Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi imkanları ile İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne ismini verdiği tiyatroyu açtı. Müjdat Gezen Baba Sahne Tiyatrosu'nun açılışında Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi olarak kabul edilen ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretmiştir.
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