Yalnız Kurt'a dengeleri değiştirecek transfer! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın demirbaşıydı! 'Bu ikili çok konuşulur'

Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı aksiyon türündeki dizi Yalnız Kurt 20. bölümüyle geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı.
YALNIZ KURT BU CUMA ATV'DE
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni sezonu 14 Ekim 2022 Cuma saat 20:00'da ATV'de olacak. Diziyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
EDHO'NUN HIZIR ALİ'Sİ BARIŞ SERBEY OLARAK DÖNÜYOR
İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken diziye EDHO'nun yakışıklı oyuncusu dahil oldu.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Deniz Çakır, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali rolüyle izlediğimiz Yalçın Hafızoğlu dizide Barış Serbey karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak.
YALÇIN HAFIZOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Canlandırdığı karakterden bahseden oyuncu, "Barış Serbey, özgürlüğüne düşkün, bazen neşeli, bazen heyecanlı, bazen çok girişken, bazen köşesine çekilen bir adam. Deniz ile arası çok iyi, denizleri seviyor. Bunları söyleyebilirim şimdilik ama devamı için diziyi izlemeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.
İKİLİ ORTALIĞI İNLETİR
Hafızoğlu'nun dizinin kadrosuna katılmasıyla Altay Kurdoğlu ile Barış Serbey karakterleri efsane ikili olacaklar yorumları yapılıyor.