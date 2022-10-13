Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi diziden uyarlama? KONUSU VE OYUNCULARI...

Show TV ekranlarının yeni ve iddalı dizisi Hayat Bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 1. bölüm fragmanı yayımlanırken ilk bölümünün ne zaman, hangi tarihte yayımlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizi severler internet arama motorlarında Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi diziden uyarlama? KONUSU NE VE OYUNCULARI kimler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!
HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?
Hayat Bugün dizisi 1. bölümüyle 19 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.
KONUSU NE VE OYUNCULARI KİMLER?
Hayat Bugün dizisinin başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol rol alıyor.
Konusu: Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.
İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!