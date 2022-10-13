Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu! Ekran başındakiler bile bunu beklemiyordu 'Motive olduk'

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Teşkilat yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Diziden ayrılanlar ve yeni katılanlar izleyicinin ağzını açık bıraktı.
TEŞKİLAT YENİ SEZONA HIZLI GİRDİ!
Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde özellikle Murat Yıldırım ile Deniz Baysal'ın sahneleri çok konuşuluyor. TRT 1'in reyting rekorları kıran aksiyon dolu dizisine yeni sezonda 6 isim dahil olurken veda eden isim sayısı da 6'yı buldu.
TAM NOT ALDILAR!
Diziye gelen yeni isimler veda edenlerin yerini kısa bir sürede doldurarak izleyiciden tam not aldı.
İŞTE TEŞKİLAT'A 3. SEZONDA KATILAN İSİMLER
Levent Can
Yunus Emre Yıldırımer
Cansu Tuman
Ebru Nil Aydın
Ergün Metin