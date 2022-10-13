Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı Teşkilat dizisinde veda sayısı 6 oldu! Ekran başındakiler bile bunu beklemiyordu 'Motive olduk'

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Teşkilat yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Diziden ayrılanlar ve yeni katılanlar izleyicinin ağzını açık bıraktı.