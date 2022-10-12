Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm yayınlandı mı, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda hangi kanalda, nasıl izlenir?

DISNEY PLUS TÜRKİYE İÇERİKLERİ NELER?

Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip.

DISNEY PLUS ÜYELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Disney +'a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.