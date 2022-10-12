Başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi izleyicinin büyük ilgisini kazandı. Peki, Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm yayınlandı mı, ne zaman? Dünyayla Benim Aramda hangi kanalda, nasıl izlenir?
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 7. BÖLÜM ÇIKTI MI?
Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm 19 Ekim tarihinde Disney+'da yayınlanacak.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dünyayla Benim Aramda', büyük bir aşkla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.