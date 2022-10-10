DJ Nevzat Türkyılmaz’ın Telepathy albümü çıktı

Tekno müzik alanında çalışmalarda bulunan ve zaman zaman tekno müziğin kendisini mutlu hissettiğine dair açıklamalar yapan Türkyılmaz, albüm çıkarma çalışmalarına da son hızla devam ediyor. Toplamda 5 albüm ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü DJ, son albümünü de yine single şeklinde çıkardı. En son yayınladığı albüm olarak müzik piyasasında yerini alan albüm, kısa sürede pek çok kişiye ulaşma başarısı gösterdi.

ALBÜM YOUTUBE'DA 7 TEMMUZ 2022'DE YAYINLANDI

Tek bir şarkıdan oluşan Telepathy adlı albümünü Youtube'da 7 Temmuz 2022'de yayınlayan Nevzat Türkyılmaz, hayranlarından yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Telepathy isimli tek bir şakının bulunduğu albümdeki şarkının uzunluğu ise 2 dakika 32 saniye. Ünlü DJ'in tarzını başarıyla yansıtan şarkı, şimdiden dinleyici rekorları kırmaya başladı.

Youtube Music, Apple Music Gibi Müzik Kanallarında Yer Alıyor

Farklı müzik dinleme platformlarında yayınlanan albüm, Youtube'de 7 Temmuz 2022 tarihinden beri dinlenebiliyor. Bunun yanı sıra Apple Music, Deezer ve Spotify gibi platformlar üzerinden de albüme ulaşmak mümkün. Hem Türkiye hem de dünyanın farklı ülkelerinde ilgiyle karşılanan albümünün kendisini mutlu ettiğini açıklayan Türkyılmaz, çalışmalarına profesyonel bir şekilde devam edeceğini de ifade etti.

Yasal uyarıdır! Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.