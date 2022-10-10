Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni sezon bölümünün hangi gün, saat kaçta ekrana geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Birinci sezonuyla Perşembe akşamına damga vuran dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki, Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 yayın akışı!
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ SEZON NE ZAMAN?
İlgiyle takip edilen tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı.