GİBİ 3. Sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, bugün neden yayınlanmadı? EXXEN GİBİ 3. sezon 1. bölüm İZLE ekranı geldi mi?

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gibi dizisinin 3. sezonu Ekim ayında yayınlanacak.

GİBİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler.