Son dakika haberine göre dün gece meydana gelen olayda, Ankara'da eğlence mekanlarında sahne alan Onur Şener, istek parçayı bilmemesi nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki Onur Şener ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Onur Şener kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ankara'daki mekanda öldürülen Onur Şener'in katili kim?
ONUR ŞENER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Ankara'da dün gece saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. İddiaya göre Onur Şener'in sahne aldığı mekana gelen 3 kişi istek parça istedi. Şener'in şarkıyı bilmemesine kızan şahıslar tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cam şişeli kavgada cam parçası Onur Şener'in boğazına isabet etti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şener, burada yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HALUK LEVENT ONUR ŞENER İÇİN DEVREYE GİRDİ
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğünü ilk duyuran isimlerden birisi olmuştu. Twitter hesabı üzerinden Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Levent, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz...Ve az önce de Ahbap Yardımlaşma ekibi Ahbap Ankara ile görüşme gerçekleştirdi. Onlar yarın Onur'un ailesi ile görüşecek. Çocukların tüm öğrenim masraflarını karşılayacağız." açıklamasında bulundu...