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    • Magazin
    • 03.10.2022 10:52
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    • 03.10.2022 10:57
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    Onur Şener ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Onur Şener kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ankara'daki mekanda öldürülen Onur Şener'in katili kim?

    Son dakika haberi...Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı bir mekanda, müşterilerin söylemesini istediği şarkıyı bilmeyen sanatçı Onur Şener öldürüldü. Sevenleri internet arama motorlardında hakkında 'Onur Şener ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Onur Şener kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ankara'daki mekanda öldürülen Onur Şener'in katili kim?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    ONUR ŞENER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Son dakika haberine göre dün gece meydana gelen olayda, Ankara'da eğlence mekanlarında sahne alan Onur Şener, istek parçayı bilmemesi nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki Onur Şener ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Onur Şener kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ankara'daki mekanda öldürülen Onur Şener'in katili kim?

    ONUR ŞENER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Ankara'da dün gece saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. İddiaya göre Onur Şener'in sahne aldığı mekana gelen 3 kişi istek parça istedi. Şener'in şarkıyı bilmemesine kızan şahıslar tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cam şişeli kavgada cam parçası Onur Şener'in boğazına isabet etti.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şener, burada yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    HALUK LEVENT ONUR ŞENER İÇİN DEVREYE GİRDİ

    Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğünü ilk duyuran isimlerden birisi olmuştu. Twitter hesabı üzerinden Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Levent, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz...Ve az önce de Ahbap Yardımlaşma ekibi Ahbap Ankara ile görüşme gerçekleştirdi. Onlar yarın Onur'un ailesi ile görüşecek. Çocukların tüm öğrenim masraflarını karşılayacağız." açıklamasında bulundu...

        ONUR ŞENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Onur Şener'in 1977 doğumlu olduğu söylenmektedir. Kendisi Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Annesinin ismi Leyla Pınar, kız kardeşinin ismi ise Pınar Şener Harput'tur. Instagram ve Facebook hesabını sık sık kullanan ve neredeyse her gün paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Onur Şener'in 5 yaşında bir kızı olduğu da öğrenildi. Sosyal medya platformlarında kızıyla çektirdiği mutlu fotoğrafları ise yürekleri dağladı.

        CENAZESİ

        Onur Şener 2 Ekim 2022 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 03 Ekim 2022 tarihinde Ankara İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir.
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        Haberler Magazin Onur Şener ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Onur Şener kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ankara'daki mekanda öldürülen Onur Şener'in katili kim?
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