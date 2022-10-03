Onur Şener ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Onur Şener kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ankara'daki mekanda öldürülen Onur Şener'in katili kim?

HALUK LEVENT ONUR ŞENER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğünü ilk duyuran isimlerden birisi olmuştu. Twitter hesabı üzerinden Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Levent, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz...Ve az önce de Ahbap Yardımlaşma ekibi Ahbap Ankara ile görüşme gerçekleştirdi. Onlar yarın Onur'un ailesi ile görüşecek. Çocukların tüm öğrenim masraflarını karşılayacağız." açıklamasında bulundu...