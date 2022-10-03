Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler? Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesapları...

Doya Doya Moda programının yarışmacıları da merak ediliyor. Doya Doya Moda'da elenen ve diskalife olan yarışmacıların yerine bu hafta programa Eda Koç ve Kader Bozkurt katıldı. Peki, Doya Doya Moda Eda Koç ve Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Doya Doya Moda Eda kimdir?

Doya Doya Moda'a 3 Ekim 2022 Pazartesi günü katılan yarışmacı Eda Koç 1988 doğumlu.

Eda Koç kolyeleri kazanarak farkını ortaya koymak istediğini ve bunu da başaracağına inandığını söyledi.