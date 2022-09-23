Yalı Çapkını oyuncuları kimler, karakterleri ne? Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?

STAR TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını 1. bölümüyle 23 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak. Dizi başlar başlamaz izleyiciler de araştırmalara koyuldu. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı dizi ilk bölümüyle bile yoğun ilgi gördü. Gaziantepli Korhan Ailesi'nin hikayesinin konu edinen dizi artık her Cuma izleyicisiyle buluşacak. Peki Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını oyuncuları kimler, karakterleri ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?
YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI
SEYRAN – AFRA SARAÇOĞLU
FERİT – MERT RAMAZAN DEMİR
HALİS AĞA - ÇETİN TEKİNDOR
HATTUÇ – ŞERİF SEZER
İFAKAT – GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU
ORHAN - EMRE ALTUĞ
GÜLGÜN - GÖZDE KANSU
ABİDİN - ERSİN ARICI
SUNA – BERİL POZAM
FUAT - DOĞUKAN POLAT
SULTAN- İREM ALTUĞ
ASUMAN – ÖZNUR SERÇELER
ŞEFİKA – HÜLYA DUYAR
KAZIM – DİREN POLATOĞULLARI
ESME – SEZİN BOZACI
LATİF – YİĞİT TUNCAY
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.