Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Gülseren Budayıcıoğlu yine yaptı yapacağını!

Yalı Çapkını artık her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak! Güzel bir balıkçıl kuştan ismini alan diziyi izlemeye başlayanler hemen internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Özellikle de dizinin hikayesi merak uyardırdı. İlgi çekici bir hikayeye sahip olan Yalı Çapkını dizisinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından mı uyarlandığı merak ediliyor. İşte yoğun olarak araştırılan Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtları...
YALI ÇAPKINI KONUSU GERÇEK Mİ, HİKAYE Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanmıştır.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
İşte Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinin konusu; Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.
Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.