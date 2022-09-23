Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Gülseren Budayıcıoğlu yine yaptı yapacağını!

Yalı Çapkını artık her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak! Güzel bir balıkçıl kuştan ismini alan diziyi izlemeye başlayanler hemen internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Özellikle de dizinin hikayesi merak uyardırdı. İlgi çekici bir hikayeye sahip olan Yalı Çapkını dizisinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından mı uyarlandığı merak ediliyor. İşte yoğun olarak araştırılan Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtları...