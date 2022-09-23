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    • Magazin
    • 23.09.2022 20:48
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    • 23.09.2022 21:02
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    Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Gülseren Budayıcıoğlu yine yaptı yapacağını!

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bugün ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuluyor. Dizinin oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesi bir hayli dikkat çekti. Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi popüler olan dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni bir hikaye! Peki Yalı Çapkını Gülseren Budayıcıoğlu kitabından mı uyurlama? Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

    Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

    Yalı Çapkını artık her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak! Güzel bir balıkçıl kuştan ismini alan diziyi izlemeye başlayanler hemen internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Özellikle de dizinin hikayesi merak uyardırdı. İlgi çekici bir hikayeye sahip olan Yalı Çapkını dizisinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından mı uyarlandığı merak ediliyor. İşte yoğun olarak araştırılan Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtları...

    YALI ÇAPKINI KONUSU GERÇEK Mİ, HİKAYE Mİ?

    Hemen şunu belirtelim ki Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanmıştır.

    YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

    İşte Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinin konusu; Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.

    Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
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        Haberler Magazin Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Yalı Çapkını konusu gerçek mi, hikaye mi? Gülseren Budayıcıoğlu yine yaptı yapacağını!
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