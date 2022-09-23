Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci evli mi, eski eşi kim, kaç çocuğu var?

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır.

Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kararı Ben Veririm, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve İz Bıraktığın Kadar Varsın isimli Destek Yayınları'ndan çıkmış beş kitabı bulunmaktadır.