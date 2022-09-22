ESRA EROL CEMİLE KİM, NE DEDİ? Esra Erol Cemile olayı ne? Cemile Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi Ramazan Karaca ve kayınvalidesi...

Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da programına bir önceki gün Cemile Karaca damga vurdu. Kayınvalidesinin taklidini yapmasıyla sosyal medyayı sallayan Karaca, sözleriyle de çok konuşuldu. Peki Esra Erol Cemile kim, ne dedi? Esra Erol Cemile olayı ne? Cemile Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında?
ESRA EROL CEMİLE OLAYI NE?
Esra Erol'da da programına tılan Cemile Karaca, 4 yıl önce görücü usulü evlendiği eşinden boşanmak istediği için Esra Erol'dan yardım istedi.
Eşinin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmadığını söyleyen Karaca, canlı yayındaki taklitleriyle gündem oldu.
ESRA EROL CEMİLE KİM, NE DEDİ?
Canlı yayında görücü usulü evlendiği eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunları anlatan Cemile Hanım, "Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne" dedi. Evliliğinin ilk yılından itibaren sorunların başladığını söyleyen genç kadın, kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını söyledi.
Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile Hanım, tepkileri ve taklitleriyle kısa sürede sosyal medyayı salladı.
Ramazan Karaca ile görücü usulüyle evlendirilen Cemile Hanım, evliliğinde sorunlar yaşadığını ifade ederek Esra Erol'dan ve ekibinden yardım talep etti.
"Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim" diyen hamileyken bile şiddet gördüğünü belirterek, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım, çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" ifadelerini kullandı.
Karısından boşanmak isteyen Ramazan Karaca ile görüşen Cemile Hanım, "Ben de senden ayrılmak istiyorum. Gel boşanalım, çocuklarımın velayetini ve altınlarımı ver" dedi.