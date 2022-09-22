Aldatmak dizisi ilk bölüm İZLE | ATV YOUTUBE Aldatmak 1. bölüm tekrar reklamsız, full, kesintisiz, HD izle

ATV'nin iddialı dizisi Aldatmak, ilk bölümüyle izleyisiyle buluştu. Yeni sezon dizilerinden olan Aldatmak oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yoğun ilgi gördü. İzleyiciler internet arama motorlarında Aldatmak dizisi ilk bölüm tekrar nasıl izlenir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. İşte ATV YOUTUBE Aldatmak 1. bölüm reklamsız, full, kesintisiz, HD izle tekrar izleme EKRANI!
O SIRRI ŞANS ESERİ ÖĞRENDİ!
ATV yeni sezona iddialı giriyor. Tims&B imzalı dizi Aldatmak, yeni tanıtımı ile göz kamaştırırken dizi usta isimleri bir araya getirdi. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak güçlü oyuncu kadrosuyla ilgiyi üzerine çekti.
Aldatmak tanıtımı, Güzide Yenersoy'un gördüğü fotoğraf karesiyle şaşkına döndüğü anları yansıttı.
👉ALDATMAK DİZİSİ İLK BÖLÜM TEKRAR İZLEME EKRANI
Güçlü mesajlarıyla dikkat çeken tanıtım, aile hakkında da birçok ipucu verdi. Yenersoy Ailesi'nin okumuş ve iyi yetişmiş çocukları, güçlü bir kadın olan ve hakimlik yapan bir anne...
Hakim olarak görev yapan Güzide Yenersoy'un tesadüf eseri öğrendiği bilginin aileyi hangi noktaya taşıyacağı merak konusu oldu.
ALDATMAK DİZİSİ KONUSU!
Aldatmak dizisin konusu şöyle; Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.