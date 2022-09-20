ATV ekranlarında yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için geri sayım soan erdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte büyük bir heyecan yaratan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil gibi isimler yer alıyor. Peki, Semerkand Buhara nerede, nereye bağlı? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi şehirde?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Binbir Gece Masallarının başkentinde gerçekleştirildi. Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.
Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapıldı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.
Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.