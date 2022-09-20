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    • Magazin
    • 20.09.2022 22:53
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    • 20.09.2022 22:53
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    Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi...

    Miss Turkey 2022'in kazananı belli oldu. Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olarak da bilinen Miss Turkey'de bu yıl ilk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi. Ardından podyumdaki mülakatla kazanan belli oldu. Peki Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Miss Turkey birincisine ne ödül veriliyor? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi ne?

    MİSS TURKEY 2022 KİM BİRİNCİ OLDU?

    Miss Turkey 2022 yarışması sona erdi. 2022 yılının güzellik kraliçesi belli oldu. Bu yıl Miss Turkey yarışmasında jüri koltuğunda Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar oturdu. Peki Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Miss Turkey birincisine ne ödül veriliyor? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi...

    MİSS TURKEY KAZANINCA NE OLUYOR?

    Miss Turkey kazananı ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkını elde ediyor. Ayrıca 2022 Türkiye güzellik kraliçesi ünvanını alıyor.

    MİSS TURKEY 2022 KİM BİRİNCİ OLDU?

    2022 Miss Turkey yarışmacının kazananı Nursena Say oldu.

    İlk 10'a kalanlar ise şöyle;

    15 Zeynep Elif Özal
    6 İrem Su Karahramantürk
    2 Gizem Koşar

    5 Aleyna Şirin
    17 Ece Aydemir
    8 Selin ErberK Gurdikyan
    1 Hande Deniz Ulu
    19 Nursena Say
    4 Esil Kaya
    18 Berfin Ant

        NURSENA SAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        20 finalist arasına giren Nursena Say 1998 doğumlu ve şuan 24 yaşında. İstanbul'da yaşamakta olan Say Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezundur.

        1.80 boyunda olan Say gezmeyi ve keşfetmeyi seven bir bir kişiliğe de sahip. Sosyal medya hesabında 2922 takipçisi var ve instagram hesabı ise nursenasay olarak bilinmekte.

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        Haberler Magazin Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi...
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