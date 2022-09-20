Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi...

NURSENA SAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 finalist arasına giren Nursena Say 1998 doğumlu ve şuan 24 yaşında. İstanbul'da yaşamakta olan Say Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezundur.

1.80 boyunda olan Say gezmeyi ve keşfetmeyi seven bir bir kişiliğe de sahip. Sosyal medya hesabında 2922 takipçisi var ve instagram hesabı ise nursenasay olarak bilinmekte.