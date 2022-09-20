Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi...

Miss Turkey 2022 yarışması sona erdi. 2022 yılının güzellik kraliçesi belli oldu. Bu yıl Miss Turkey yarışmasında jüri koltuğunda Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar oturdu. Peki Miss Turkey 2022 kim birinci oldu? Miss Turkey güzellik yarışmasını kim kazandı? Miss Turkey birincisine ne ödül veriliyor? Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi...
MİSS TURKEY KAZANINCA NE OLUYOR?
Miss Turkey kazananı ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkını elde ediyor. Ayrıca 2022 Türkiye güzellik kraliçesi ünvanını alıyor.
MİSS TURKEY 2022 KİM BİRİNCİ OLDU?
2022 Miss Turkey yarışmacının kazananı Nursena Say oldu.
İlk 10'a kalanlar ise şöyle;
15 Zeynep Elif Özal
6 İrem Su Karahramantürk
2 Gizem Koşar
5 Aleyna Şirin
17 Ece Aydemir
8 Selin ErberK Gurdikyan
1 Hande Deniz Ulu
19 Nursena Say
4 Esil Kaya
18 Berfin Ant